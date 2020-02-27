РИАМО - 27 фев. Самолет Boeing авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время рулежки в аэропорту Шереметьево, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило спасателям днем 26 февраля.

«При уточнении обстановки установлено, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», рейс №2685 Берлин - Москва при рулежке на взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы», - говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 73 человека, в том числе пять членов экипажа. После инцидента пассажиров и экипаж доставили в терминал аэропорта, пострадавших нет.

Повреждений у самолета не зафиксировали. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.