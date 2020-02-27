РИАМО - 27 фев. С 11 марта по 5 апреля в Государственном музее Востока в столице откроется выставка «О Чукотке резцом и тушью», на выставке будет представлено почти 100 произведений искусства из запасников музейного центра «Наследие Чукотки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В экспозиции будут представлены 90 произведений искусства из запасников музейного центра «Наследие Чукотки», среди которых 38 скульптур из кости моржа и кита, 26 моржовых клыков с сюжетными изображениями и 26 живописных работ», - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители увидят модель парусной шхуны, которая хранится в коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства.

Музейный центр «Наследие Чукотки» является самым крупным музеем Чукотского автономного округа. Он обладает уникальными коллекциями. Среди скульптур, представленных на выставке в Москве, будут работы выдающихся чукотских резчиков середины ХХ века.