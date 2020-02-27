РИАМО - 27 фев. На платформе московских высокотехнологичных решений ICT.Moscow создали базу самых интересных практик применения искусственного интеллекта (ИИ), там также представлены практики, которые нашли свое применение в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Всего в онлайн-базе собрали свыше 300 различных примеров применения ИИ в разных сферах: от промышленности и транспорта до медицины и финансов. При этом есть как международные, так и российские практики. Например, столичных примеров собрано порядка 100. Все кейсы подробно описаны, сопровождаются сведениями о разработчике, объекте внедрения, технологиях и полученных результатах.

«Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта – стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть, чем поделиться. И конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам», – отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Опыт Подмосковья и Москвы представлен кейсом с моделированием нагрузки на сети сотовой связи и поиск пропавших людей через инструменты анализа аэрофотоснимков. Также представлена практика, которую применяли в Мурманске, — система поиска медицинских патологий на рентгеновских снимках. Есть здесь и кейс Казани – диагностирование нарушений в работе мозга с помощью ИИ.

В базе собраны знания об искусственном интеллекте, а также представлена интерактивная подборка с открытыми датасетами для настройки умных сервисов и обучения нейросетей.

Целью создания базы практик применения ИИ является помощь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта. База является общедоступной. При этом любая компания также может поделиться своим опытом внедрения ИИ.

Международные практики для внесения в базу знаний отбирались совместно с аналитиками Smart City Lab департамента информационных технологий города Москвы.

Спецпроекты ICT.Moscow о перспективных технологиях и трендах в ИТ реализуются в формате открытых баз знаний, практик, интерактивных карт рынка и многосторонних исследований бизнеса.