РИАМО - 27 фев. В подмосковных Химках полицейские изъяли более 400 литров поддельного алкоголя, по подозрению в незаконном обороте фальсификата задержан 41-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При осмотре арендованного мужчиной гаражного бокса на Лыжной улице в микрорайоне Подрезково полицейскими обнаружено и изъято более 400 литров алкогольной продукции известных торговых марок. Бутылки с коньяком и водкой были маркированы этикетками, не являющимися акцизными марками», - сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что что никаких документов, подтверждающих легальность производства и оборота спиртного, на товар не имелось. Образцы продукции отправили на экспертизу.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.