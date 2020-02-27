РИАМО - 27 фев. Тело мужчины достали из Москвы-реки на Рублевской станции водоподготовки в селе Знаменское подмосковного Одинцовского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать шестого февраля в 12:15 поступило сообщение о том, что из Москвы-реки силами ПСЧ-244 «Мособлпожспаса» извлечено тело мужчины 1981 года рождения», - отмечается на сайте.

Труп находился в не оборудованном для купания месте. Погибшего направили в морг города Одинцово. По факту произошедшего ведется следствие.