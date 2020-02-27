РИАМО - 27 фев. В Серебряном бору отреставрируют проездную башню с гауптвахтой, построенную еще в середине XVIII века, башня была выставлена на торги по городской программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объект причислен к памятникам культурного наследия регионального значения и нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублевой программе на открытых торгах», — заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Под действие программы подпадают объекты, реставрационные работы по которым необходимо проводить с особой тщательностью. Узнать о том, какие объекты выставлены на городские торги по аренде, можно на сайте инвестиционного портала Правительства Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

Проездная башня была построена в конце 1760-х — начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева и входила в состав Хорошевского конного завода. Объект находится на территории Серебряного бора, где раньше размещался Хорошевский конный завод. Это был первый конный завод в России, основанный при Иване III.