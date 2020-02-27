РИАМО - 27 фев. Семь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Богородском городском округе, боеприпасы уничтожат в четверг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали утром 26 февраля в поле около деревни Белая.

«Оперативный дежурный сообщил об обнаружении семи артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны», - отмечается на сайте.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланированы силами взрывотехников на четверг.