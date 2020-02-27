РИАМО - 27 фев. Ученик девятого класса московской школы № 1557 имени П.Л. Капицы Максим Громаков разработал антенную установку, позволяющую облегчить поиск заблудившихся в лесу или городе людей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Устройство позволяет улучшить качество и дальность связи с легкими беспилотными летательными аппаратами — квадрокоптерами. Эти устройства часто используются волонтерами при поиске потерявшихся. Представители отряда «Лиза Алерт» обратились к школьнику в конце прошлого года.

«Я, конечно же, согласился. До сих пор мне не приходилось решать технических задач с более важным практическим применением, чем эта», — сказал Громаков.

Современные квадрокоптеры позволяют находить людей в лесу, поле или городе. Расстояние, на котором гаджет способен обнаружить заблудившегося человека, зависит не только от самой местности, но и от системы, антенны, которая используется.

Изобретение Максима Громакова позволит обеспечить более точное наведение. Использование узконаправленной антенны увеличит дальность связи для корректного обмена данными между пультом и квадрокоптером.