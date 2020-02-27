РИАМО - 27 фев. Во всех ветеринарных клиниках Москвы со 2 марта по 30 апреля будут снижены цены на чипирование домашних животных, в рамках акции стоимость процедуры не изменится и составит 682 рубля, однако в эту сумму войдет и стоимость микрочипа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В остальное время владельцы животных оплачивают не только установку устройства, но и самостоятельно покупают его в ветеринарной аптеке. В среднем стоимость микрочипа составляет около 300 рублей.

«В этом году мы решили провести акцию до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. Ведь в случае потери питомца наличие чипа позволит его идентифицировать и вернуть владельцу», — сказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Наличие микрочипа помогает доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену. Кроме того, чипирование позволяет опознать потерянного питомца даже за пределами России и вернуть его хозяевам.

С 5 июня 2016 года почти всех домашних животных, за исключением рептилий и обезьян, необходимо в обязательном порядке идентифицировать. Процедура необходима для предотвращения распространения заразных болезней. Провести идентификацию можно с помощью клейма, электронного чипа или простой ушной бирки. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом министерства сельского хозяйства. В него входят и собаки, и кошки.

Чип — наиболее долговечный и безопасный носитель информации о питомце и универсальное средство его идентификации. Данные, содержащиеся в чипе, будут полезны при перевозке любимца в другие страны, а также если животное породистое и участвует в российских и международных выставках.