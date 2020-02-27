РИАМО - 27 фев. В шести детских поликлиниках Москвы в начале марта начнется капитальный ремонт, в зданиях, расположенных в Юго-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Восточном и Восточном округах, заменят инженерные и вентиляционные системы и другие коммуникации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В феврале начался капитальный ремонт в четырех поликлиниках — трех взрослых и одной детской. В марте приступят к работам еще в шести зданиях детских поликлиник. Медицинская помощь на время капитального ремонта останется такой же доступной: маленьким пациентам ее будут временно оказывать в других филиалах поликлиник», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отремонтированных поликлиниках для врачей обустроят эргономичные рабочие места. Установят диагностическое цифровое оборудование, которое соответствует мировым стандартам.

Кроме того, в зданиях появятся игровые зоны, буфеты, помещения для отдыха сотрудников. На каждом этаже сделают просторные и удобные зоны ожидания. Кабинеты самых посещаемых врачей разместятся на первых этажах. Входная зона станет просторнее, детские коляски можно будет оставить в специально отведенном месте.