РИАМО - 27 фев. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 1 градуса тепла до плюс 3 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что у метеозависимых людей в этот день может ухудшиться самочувствие. Возможны беспричинная тревога, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности.

Специалисты отметили, что хуже всего в четверг будет метеозависимым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут наблюдаться головные боли, боли в области сердца и шум в ушах. Поэтому важно принимать лекарства, назначенные врачом.