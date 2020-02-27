РИАМО - 27 фев. В четверг в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области состоится пресс-конференция, посвященная запуску форумной кампании на территории Подмосковья. В рамках пресс-конференции обсудят программу межмуниципальных этапов Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья».
В пресс-конференции примут участие:
– министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная;
– ведущий новостей «Первого канала», член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев;
– программный директор Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья» Денис Исмаков.
В мероприятии также примут участие кураторы направлений форума «Я - гражданин Подмосковья».
Участники пресс-конференции расскажут о запуске форумной кампании на территории Московской области, которая будет ознаменована началом межмуниципальных этапов форума «Я — гражданин Подмосковья». Речь пойдет об особенностях программы форума в 2020 году, звездных экспертах, которые проведут для подмосковной молодежи мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и открытые лектории.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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