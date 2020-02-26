РИАМО - 26 фев. Порядка 3 тысяч систем автоматизированного учета электроэнергии установят на территории Московской области в этом году, новые приборы помогут снизить потери, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

В прошлом году на территории Подмосковья установили 4785 индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии, а также оборудование для организации сбора данных автоматизированных систем. За счет этого удалось снизить потери электричества на 16,4 миллиона киловатт-часов.

«В настоящее время в АО «Мособлэнерго» создан центр сбора и обработки данных АСКУЭ. В автоматизированную систему ежедневно стекаются различные параметры с 40 тысяч приборов учета электрической энергии», – говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что уделяют особое внимание вопросам переноса на границу балансовой принадлежности приборов учета электроэнергии в частном секторе и оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.