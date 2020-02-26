РИАМО - 26 фев. Индекс промпроизводства Московской области в январе 2020 года к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 110,1%, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций и инноваций.

В первом месяце 2020 года самый большой рост отмечен в производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства – 707,7%. Хороший прирост зафиксирован в дубление и отделке кожи, производстве чемоданов и сумок– 390,9%. Также рост наблюдается в изготовлении пестицидов и прочих агрохимических продуктов – 388,1%, и в производстве химических волокон – 305,1%.

«Рост промпроизводства – один из ключевых показателей развития промышленности. Подмосковье по этому показателю стабильно растет более чем на 10% с 2016 года, и в 2020 году планируется удержать эти темпы», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что по 16 видам деятельности в сфере обрабатывающих производств в январе этого года в Подмосковье зафиксирован индекс промпроизводства выше 140%.

Хромов подчеркнул, что в регионе также растет производство товаров с высокой добавленной стоимостью: в январе этот показатель вырос на 14,3%.