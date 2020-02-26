РИАМО - 26 фев. В клубе «Активное долголетие» в подмосковных Мытищах состоялся день открытых дверей, для пожилых жителей доступны множество бесплатных занятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Клуб расположен на улице Мира, 37. Свою активную работу он начнет со 2 марта.

«Мы организовали это мероприятие для того, чтобы люди начали привыкать к новому помещению и ознакомились с новым расписанием. Кроме того, пришедшие к нам гости могли заполнить анкеты, указав направления деятельности, которые им интересны. Для нас важно актуализировать данные и понять, что им больше всего нравится, какое время и дни недели удобны», – сказала исполняющая обязанности директора МАУК «Библиотечно-информационный центр» Анастасия Мартынова.

По ее словам, клуб уже ждет своих посетителей.

Благодаря тому, что проект губернатора «Активное долголетие» развивается и пользуется огромным спросом, во многих муниципалитетах Подмосковья начали создаваться клубы. Клуб в Мытищах стал девятым.

Исполняющая обязанности управления культуры администрации Мытищ Елена Романова отметила, что проект прочно занял значимое место в культурной жизни округа.

«Клуб очень большой, как и спрос на его посещение. У нас открыто множество секций и кружков для пожилых людей. Уверена, что это место станет основным центром притяжения мытищинских пенсионеров», – отметила она.

Множество бесплатных занятий доступны женщинам старше 55 лет и мужчинам возраста 60 и более лет, которые вступили в ряды участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Для них предусмотрены занятия танцами, йогой, пением, туристические поездки, скандинавская ходьба, посещение бассейна, курсы компьютерной грамотности, творческие активности и дыхательная гимнастика.