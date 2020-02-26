РИАМО - 26 фев. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров поддержал предложение штрафовать родителей, чьи дети оскорбляют учителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

За оскорбление преподавателей в России предлагают штрафовать, а за побои ввести уголовную ответственность. Поправки планируют внести в федеральный закон «Об образовании» и в КоАП.

«Последний раз я видел видеообращение, когда ученик старших классов ударил учительницу и она упала на пол - шокирующие факты, особенно для людей старшего поколения. <…> Мне кажется, <…> родитель должен отвечать за поведение своего ребенка в школе», - сказал Мазуров.

По словам депутата, наблюдается тенденция винить во всем учителей, а родители при этом не несут никакой ответственности. Однако, по его мнению, нельзя ограничиваться штрафами, нужно искать методы решения проблемы внутри школы. Ведь были случаи, когда учитель действительно превысил свои полномочия и, например, оскорбил ребенка.

Мазуров считает, что необходимо развивать институты психологического сопровождения, нанимать психологов в каждом образовательном учреждении. Он добавил, что противодействовать подобным ситуациям нужно также с помощью СМИ и интернета.