РИАМО - 26 фев. Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят на улице Мира в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду на совещании в администрации рассмотрели вопрос реализации инвестиционного договора, заключенного с ООО «Стройтекс-Недвижимость», в части проектирования и строительства новой школы. Провел совещание глава округа Виктор Азаров.

«Новое учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи мест. Оно сможет разгрузить ближайшие к ней гимназию №17 и школу №25», – говорится в сообщении.

По словам застройщика, по проекту типовую школу спроектировать не удалось. Из-за сложности конфигурации участка создается индивидуальный проект, это поможет сохранить увеличение мощности учебного учреждения.

Проектированием занимается Мытищинская проектная мастерская. На сегодняшний день выполнены планировки, которые находятся на утверждении в Главархитектуре. Выход на экспертизу проекта запланирован в апреле.

Азаров подчеркнул, что тема остается на контроле. Очередное совещание по строительству школы назначено на конец марта.