РИАМО - 26 фев. Фасады более 600 многоквартирных жилых домов будут отремонтированы в Московской области в 2020 году в рамках областной краткосрочной программы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В 2020 году на территории Московской области планируется отремонтировать фасады 640 жилых многоквартирных домов, в том числе в 438 домах проведут утепление с использованием системы навесного фасада и применением современных инновационных панелей, а в 202 домах проведут ремонт панельных и кирпичных фасадов», – сказал глава регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

Работы по ремонту фасадов будут проведены в городах: Воскресенск, Видное, Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский, Ликино-Дулево, Лыткарино, Молодежный, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Протвино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Серпухов, Сергиев-Посад, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Химки, Электрогорск, Электросталь.

«По каждому многоквартирному дому, в котором планируется ремонт фасада, разрабатывается архитектурная концепция. В ней учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания и другие факторы. При этом все концепции в обязательном порядке должны согласовываться с жителями», – отметил Велиховский.

В 2019 году в ходе реализации программы капитального ремонта в области отремонтировали 429 фасадов многоквартирных домов.