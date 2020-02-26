РИАМО - 26 фев. Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении продавца магазина на севере Москвы, им избрана мера пресечения – заключение под стражу, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел еще в ночь на 4 февраля на Базовской улице. В магазин зашли двое мужчин с шарфами на лицах и угрожая продавцу, предположительно, ножом украли у нее полторы тысячи рублей и мобильный телефон.

«Материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что нападение совершили 21-летний кровельщик и 23-летний дворник», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).