РИАМО - 26 фев. В Московской области на минувшей неделе ввели в эксплуатацию шесть жилых домов на 1376 квартир и девять нежилых объектов площадью 116 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Также были выданы разрешения на строительство 15 нежилых объектов площадью 65 тысяч квадратных метров за минувшую неделю.

«Среди жилых домов введены в эксплуатацию: два дома на 232 квартиры в Сергиево-Посадском городском округе в поселке Хотьково на улице Октябрьской; дом на 1118 квартир в городском округе Красногорск в ЖК «Митино парк»; три дома на 26 квартир в городском округе Истра в поселке Обушковском», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Кроме того, разрешения на строительство выдали складским комплексам в Раменском округе в деревне Островцы, в Ленинском округе в поселке Горки Ленинские, в Богородском округе в городе Электроугли, в Щелкове на улице Заводская; производственному цеху по переработке молока и магазину на Красноармейском шоссе в Пушкинском округе.

Также разрешения получили завод блочных конструкций и технологий в округе Чехов в деревне Курниково; банный комплекс в округе Клин, склады и автосервис в Подольске; МФЦ в Солнечногорске.

В эксплуатацию ввели также объекты в Клину, в Раменском округе, в Богородском округе, в округе Подольск, Орехово-Зуевском округе и других округах региона.