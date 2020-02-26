РИАМО - 26 фев. Более 3,3 миллиона человек воспользовались услугами пригородных электропоездов на минувших февральских праздниках, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Самым популярным направлением МЖД в праздничные дни стало Ярославское, им воспользовались 710 тысяч человек. Также спросом пользовалось Казанское (547,5 тысячи пассажиров) и Горьковское (468,8 тысячи человек) направления.

«Чаще всего пассажиры пользовались пригородными электропоездами 22 февраля. В этот день на всех направлениях компании было совершено более 1,2 миллиона поездок», - говорится в сообщении.

Во время праздников расписание движения пригородных поездов было изменено для удобства пассажиров. 22 февраля поезда ходили по субботнему расписанию, а 23 и 24 февраля по графику воскресенья.