РИАМО - 26 фев. Срок подачи заявок от подмосковных воспитателей, претендующих на участие в программе «Социальная ипотека», продлили до 14 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Уже с 16 марта по 17 апреля начнется прием документов для учителей, а с 4 по 22 мая – для молодых педагогов», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в этом году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогических работников.

Программа соципотеки является уникальной системой льготного жилищного кредитования, которая рассчитана на привлечение и закрепление в регионе лучших специалистов.

«Эта мера поддержки действительно эффективна, и мы с 2016 года успешно ее реализуем. Условия очень удобные: педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту», – отметила Каклюгина.

Она уточнила, что основную часть ипотеки оплачивает регион. Министр порекомендовала кандидатам поспешить с подачей документов, так как желающих получить соципотеку довольно много.