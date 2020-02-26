РИАМО - 26 фев. Житель Москвы обратился с заявлением в полицию о взыскании 120 миллионов рублей со своего знакомого, которому занял деньги под бизнес-проект, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Пострадавший объяснил, что деньги передал летом прошлого года под расписку в одном из столичных ресторанов.

«В настоящий момент гражданин не выполнил обещания по реализации бизнес-проекта и не возвращает полученные им денежные средства», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.