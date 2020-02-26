РИАМО - 26 фев. До 30 июня все работодатели Московской области обязаны уведомить каждого сотрудника о праве выбора между бумажной и электронной трудовыми книжками, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В свою очередь работники смогут принять решение о переходе до 31 декабря 2020 года. Для этого работодателю нужно принести письменное заявление с указанием предпочтительной формы ведения трудовой книжки», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Трудовые книжки в электронном виде станут обязательными для граждан, которые только начнут работать с 1 января 2021 года, им уже не будут оформлять бумажные трудовые.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подали заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную на руки, в ней поставят печать о подаче заявления.