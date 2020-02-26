РИАМО - 26 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций и поздравил их со Всемирным днем НКО, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«26 февраля 2020 года, накануне Всемирного дня некоммерческих организаций, мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности руководителям известных благотворительных фондов и других социально значимых НКО столицы», – отмечается в материале.

Награды за большой вклад в развитие институтов гражданского общества получили 29 представителей благотворительных фондов и НКО.

В настоящее время в Москве зарегистрировано почти 32 тысячи негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,4 тысячи являются социально ориентирован­ными (СО НКО). За последние 7 лет общее число СО НКО увеличилось на 82,5%.

Наиболее распространенными направлениями работы СО НКО в столице являются образование и просвещение, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и спорт, патриотическое воспитание, поддержка социально незащищенных слоев населения.

По данным социологических опросов москвичей, о деятельности некоммерческих организаций знают 63% жителей столицы. Опросы также показали, что за последние 2-3 года 17% москвичей участвовали в различных благотворительных акциях, организованных СО НКО.

Общая сумма ежегодной поддержки НКО в Москве составляет около 10 миллиардов рублей. Город передал социально ориентированным НКО помещения общей площадью более 175 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на базе государственного бюджетного учреждения «Московский дом общественных организаций» создана сеть коворкинг-центров для НКО – 11 помещений общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

В 2018 году на юго-востоке Москвы был открыт флагманский коворкинг-центр. В 2019 году его рабочим пространством воспользовалось 17 тысяч представителей НКО. Проведено более 150 мероприятий. Более 1,5 тысяч представителей НКО получили консультационную помощь.