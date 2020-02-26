РИАМО - 26 фев. В 2020 году муниципальные земельные контролеры Московской области смогут фиксировать несанкционированные свалки с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«По внесенным в программу признакам и справочной информации, специально внедренной в «Проверки Подмосковья» Минмособлимуществом, земельный контролер будет фиксировать факт несанкционированной свалки при осмотрах и проверках земель», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Нарушения будут фиксироваться в проверочные листы мобильного приложения, куда уже добавили соответствующую графу.

Сведения о выявленных свалках занесут в Региональную географическую информационную систему Московской области (РГИС), которой будут пользоваться сотрудники Минэкологии области. На основании данной информации ведомство будет принимать меры в отношении нарушителей, допустивших незаконные свалки мусора.

План осмотров 2020 года сформировали для каждого округа Подмосковья, в него вошли 119 земельных участков, на которых, по данным Минэкологии Московской области, есть риск обнаружения незаконных свалок.