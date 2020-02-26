РИАМО - 26 фев. На Манежной площади в Москве 27 февраля пройдет итальянская программа в рамках фестиваля «Московская масленица», говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Как встречают весну в Сардинии? Удивительно! Как насчет костюмов весом более 20 килограмм каждый, яркого театрализованного представления, разделения участников на «темных» и «светлых» персонажей и грандиозного парада с привлечением зрителей?!» - отмечается в материале.

На праздник приехали ряженые мамутонес и исохадорес - персонажи традиционных карнавальных шествий Сардинии.

Ряженные из Венгрии будут ходить в костюмах, которые можно было увидеть на карнавалах 900 лет назад. Повстречать их и российских реконструкторов-окрутников – можно каждый день с 27 февраля до 1 марта.

27 февраля в 15:00 можно посмотреть, как персонажи, которые по-итальянски называются мамутонес, надевают колокольчики, овечьи шкуры и маски - это отдельная часть представления, в ходе которой можно разглядеть даже самые мелкие детали каждого образа.

27 февраля в 16:00 начнется танцевальная карнавальная процессия: мамутонес и их театральные противники исохадорес будут соперничать в танце.

В это время на Манежной площади будут находиться и другие участники масленичного карнавала: русские окрутники и венгерские бушары. Окрутники представят самые разные образы - и бабушка с медведем, и дед с конем, и скоморохи, и восхитительные девушки-певуньи.

Всего на Манежной площади можно будет увидеть около 60 ряженых.