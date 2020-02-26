РИАМО - 26 фев. За неделю центр управления регионом (ЦУР) обработал более 4 тысяч обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

«Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях. Все эти обращения были отработаны в срок», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

За неделю решено 589 проблем, связанных с нарушениями правил уборки снега и наледи. Наибольшее количество обращений по этому вопросу было в городских округах Красногорск, Мытищи и Лосино-Петровский. 201 случай неисправных фонарей устранили, больше всего в Мытищах, Химках и Балашихе.

При помощи ЦУР решили 671 проблему рекламного мусора на столбах и деревьях, особенно много обращений по этому вопросу было в Истре, Мытищах и Красногорске.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает организациям об обращении, чтобы на него оперативно ответили и исправили недочёты. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.