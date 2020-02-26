РИАМО - 26 фев. Житель Зеленограда оставил мобильный телефон в такси, а после с его банковского счета исчезли 287 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью 24 февраля. После пропажи телефона неизвестный через мобильное приложение снял деньги с банковского счета потерпевшего.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»)», - сказал собеседник агентства.