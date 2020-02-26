РИАМО - 26 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в ходе проверки зафиксировали 379 нарушений требований градостроительного законодательства на стройках в регионе, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Проверка прошла с 17 по 23 февраля. За это время инспекторы успели осмотреть 150 объектов.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 249 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 27 строительных площадок, устранено 31 нарушение порядка ведения исполнительной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Кроме того, за эти дни была оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 25 иных нарушений на стройках Подмосковья.