РИАМО - 26 фев. Более 300 километров новых линий наружного освещения появится на 290 участках дорог регионального значения Московской области, говорится в сообщении пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Порядка 40 километров линий освещения установят в Дмитровском округе, 29 километров вдоль региональных дорог в городском округе Егорьевск и почти столько же в Щелково. Кроме того, линии проведут на участках вылетных магистралей Подмосковья.

«Адресный перечень объектов сформирован по итогам обследования автомобильных дорог, а также на основании данных ГИБДД региона. В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Комплекс работ по строительству наружного освещения включает монтаж опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы.