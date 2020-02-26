РИАМО - 26 фев. Комплексные схемы инженерного обеспечения позволят в сокращенные сроки подключать кварталы реновации к тепло-, электро и газоснабжению, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Еще летом прошлого года мэр столицы Сергей Собянин утвердил порядок разработки утверждения комплексных схем инженерного обеспечения.

«В настоящий момент в работе находятся 78 комплексных схем, пять из которых уже одобрены. Еще 11 – находятся на этапе предпроектной подготовки», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что в числе одобренных - поселок Новобратцевский район Митино, Северное Тушино микрорайон №5 и другие. Левкин напомнил, что согласно опросам представителей стройиндустрии, больше всего времени у застройщика уходит именно на подключение строящегося объекта к сетям.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.