РИАМО - 26 фев. В Московской области в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировали более 82 тысяч подъездов в жилых многоквартирных домах за четыре года, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при проведении ремонтных работ в обязательном порядке привлекаются жители, которые на каждом этапе ремонта осуществляют контроль», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что жители ремонтируемого подъезда могут контролировать все работы, начиная от согласования перечня проводимых работ, дизайнерских решений и заканчивая приемкой по итогам. В 2020 году планируется провести ремонт еще порядка 8,5 тысячи подъездов.

В этом году наибольшее количество подъездов будет отремонтировано в Одинцовском, Сергиев-Посадском, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, в округе Люберцы, Балашиха, Подольск, Королев и Химки.

С жителями согласуются виды ремонтных работ по каждому конкретному подъезду в обязательном порядке. В ходе обсуждений с управляющей компанией собственникам на выбор предлагают более 20-ти видов работ, среди которых ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена оконных блоков и другие.

Из-за пожеланий жителей в 2018 году был утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов и расширен перечень работ, проводимых в рамках программы. В зависимости от состояния дома может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп.

Программа «Мой подъезд» носит заявительный характер: для участия в программе необходимо провести общее собрание собственников помещений в МКД. Жители принимают самостоятельное решение об объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда.

Жители не платят за ремонт, в рамках утвержденных предельных стоимостей работ, финансирование происходит за счет средств регионального, муниципального бюджета, а также средств управляющих организаций.