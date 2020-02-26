РИАМО - 26 фев. Из квартиры в подмосковном Раменском медики забрали мужчину с колото-резаным ранением в живот, которое он получил в ходе ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой за совершенное преступление установили и доставили в отдел полиции гражданку 1986 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», – отметил собеседник агентства.

Задержанная является женой раненого мужчины 1978 года рождения. В отношении нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.