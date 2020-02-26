РИАМО - 26 фев. В Московской области генеральный директор закрытого акционерного общества «СМП № 250», который обвиняется невыплате заработной платы в размере 8,8 миллиона рублей своим сотрудникам, предстанет перед судом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, с августа 2017 по февраль 2018 года обвиняемый, являясь генеральным директором ЗАО «СМП № 250», непрерывно свыше двух месяцев в полном объеме и свыше трех месяцев частично не выплачивал 42 работникам заработную плату до момента их увольнения», - говорится в сообщении.

Размер задолженности перед работниками составил более 8,8 миллиона рублей.

Следователи провели большой объем работы, собрали необходимую доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.