РИАМО - 26 фев. Четыре года и восемь месяцев условно, а также штраф в 2 миллиона рублей получил бывший сотрудник столичной таможни за посредничество во взятке, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как полагает следствие, обвиняемый в течении двух лет выступал в качестве посредника при передаче взяток от бизнесменов должностным лицам за ускорение выпуска таможенных деклараций на товары.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», – говорится в сообщении.

Приговором Зеленоградского районного суда города Москвы осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев условно, со штрафом в размере двух миллионов рублей и с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.