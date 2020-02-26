РИАМО – 26 фев. Народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Сергей Доренский скончался в среду в возрасте 88 лет, сообщается на сайте МГК имени Чайковского.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 26 февраля 2020 года народного артиста РСФСР, профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано Сергея Леонидовича Доренского», - говорится в сообщении.

Прощание с Доренским состоится 28 февраля. В 10:30 начнется гражданская панихида в фойе Большого зала Московской консерватории. Его похоронят на Введенском кладбище.

В 1940-1950 годах Доренский обучался в Центральной музыкальной школе у Григория Гинзбурга, в 1955 году с отличием окончил его же класс в Московской государственной консерватории имени Чайковского, в 1957 году – аспирантуру консерватории.

Свою педагогическую деятельность начал в Московской консерватории. В 1978 году его избрали деканом фортепианного факультета, и с тех пор Доренский работал в этой должности почти 20 лет. В 1979 получил звание профессора.

Среди учеников Доренского – лауреаты многих международных конкурсов: Николай Луганский, Денис Мацуев, Вадим Руденко, Павел Нерсесьян, Александр Штаркман, Станислав Бунин, Ольга Керн и многие другие.

Доренский – лауреат V Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве (1955, I премия и золотая медаль), Международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро (1957, II премия).