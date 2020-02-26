РИАМО - 26 фев. В доме правительства Московской области прошел уже второй с начала года семинар для руководителей образовательных организаций региона, который был посвящен вопросу организации внутренней системы оценки качества образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Мы стараемся проводить такие мероприятия ежемесячно и для каждого семинара подбирать актуальную тему. Такой формат работы показывает свою эффективность, ведь очень важно собираться всем вместе и обсуждать волнующие вопросы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В мероприятии приняли участие около 400 специалистов.

Семинары проводятся с 2017 года, за это время провели 28 семинаров, в которых приняли участие почти 14 тысяч человек. В рамках международного сотрудничества в качестве спикеров принимали участие представители систем образования Сингапура, Финляндии, Армении, Германии и Эстонии.

Первый семинар прошел 4 февраля, и был посвящен развитию учебных заведений региона и подготовке к международному сравнительному исследованию качества образования PISA. В этом семинаре приняли участие более тысячи человек.