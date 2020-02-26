РИАМО - 26 фев. К 2023 году в подмосковном Реутове построят детский сад на 250 мест, стройку будут финансировать из бюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 10А городского округа Реутов», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Детский сад включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В рамках этой же программы планируют построить детский сад в Красногорске на 320 мест и школу в Щелкове на 275 мест. Оба объекта планируют закончить до 2021 года.