РИАМО - 26 фев. В празднованиях, приуроченных к Дню защитника Отечества в Московской области, приняли участие свыше 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

«С особым размахом праздник отмечали в Красногорске, Подольске, Чехове и Мытищах. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» подготовил масштабное мероприятие, которое прошло 22 февраля», – отмечается в материале.

В парках Подмосковья организовали праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы прошел тематический забег Parkrun Наташинский.

В Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах прошел тематический военно-патриотический квест «Защитники Родины», интерактивная выставка спецмашин МЧС «Город профессий», мастер-класс «Юные воины» по сборке и разборке стрелкового оружия и движения «Юнармия» Московской области, спортивно-развлекательная программа, «Сильные, ловкие, смелые», а также музыкальная программа «Над Россией моей».

В парке культуры и отдыха городского округа Павловский Посад прошла игровая анимационная программа для детей «Юные защитники».