РИАМО - 26 фев. В Королеве в здании Губернской библиотеки с марта заработает «библионяня», в рамках чего педагоги и аниматоры детского центра займутся детьми, чтобы мамы спокойно отдохнули с новой книгой или посвятили пару часов себе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Услуга «библионяня» в библиотеках Подмосковья не нова. В некоторых городах она давно пользуется спросом у родителей. Мы лишь ждали окончания ремонта, чтобы предложить ее жителям Королева. Час-два свободного времени, особенно для молодых мам и пап, - иногда настоящее сокровище», – сказала директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.

Она добавила, что для них важно не только дать этот шанс родителям, но и сделать так, чтобы дети чаще проводили свободное время среди книг, чтобы книги были неизменной частью их детских воспоминаний.

Детей от трех до семи лет можно будет оставить с «библионяней». В пространстве «Союзмультклуба» их ждут мастер-классы и развивающие занятия по возрасту, которые проведут опытные педагоги.

Оставить детей под присмотром можно на один–два часа, чего вполне хватит, чтобы сходить в магазин или на новый фильм в кинотеатре. Карандаши, конструкторы, настольные игры и детские книги не дадут детям заскучать, пока родители занимаются своими делами.

В Московской области много библиотек, где действуют детские клубы, в которых занятия не требуют присутствия родителей. Этим давно пользуются посетители Дубненской городской библиотеки семейного чтения, Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта И.И. Морозова, Центральной библиотеки Пущино.

«Библионяня» работает в нескольких библиотеках округа Домодедово, в детских библиотеках Сергиева Посада, Звенигорода, Долгопрудного. А в Центральной детской библиотеке Подольска с этого года запустили пилотный проект «БИНя», в котором занимаются с детьми самого младшего возраста, 1,5–3 года.