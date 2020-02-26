РИАМО - 26 фев. В подмосковных Химках 29 февраля пройдет фестиваль финансовой грамотности, мероприятие можно будет посетить бесплатно на «Арене Химки», говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

«Гости праздника смогут узнать все о личных финансах: как вести персональный и семейный бюджет, пользоваться современными финансовыми инструментами и налоговыми льготами, а также как уберечь свои деньги от аферистов», - отмечается в материале.

Участники фестиваля смогут не только посетить лекции, но и посмотреть выставку Центробанка. Экспозиция «250 лет российским бумажным деньгам» расскажет об истории российских бумажных купюр, а выставка «История обмана» поведает о крушениях знаменитых финансовых пирамид.

Также на фестивале проведут интерактивную программу «Отгадай сумму в мешке», демонстрацию техники, пересчитывающей банкноты и монеты. Будет работать «Лаборатория денег», где сотрудники Банка России научат правилам определения подлинности купюр.

Все желающие смогут познакомиться с работой инкассатора: примерить бронежилет и побывать за рулем броневика для перевозки денег. Школьники и студенты испытают свои силы в «Финансовых боях».

Во время праздника также можно будет получить личную консультацию у представителей налоговой службы и Роспотребнадзора.