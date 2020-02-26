РИАМО - 26 фев. В Москве начали строительство двух новых железнодорожный станций – Ермакова Роща и Камушки на четвертом Московском центральном диаметре, последняя станет одной из самых высоких в столице, так как разместится на эстакаде в районе Москва-Сити, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Новые станции расположатся на соединительной ветке, которую строит ОАО «РЖД» между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги в рамках реализации проекта МЦД-4 Киевско-Горьковский. На этой линии будут находится четыре станции, которые интегрируют с МЦК, МЦД и метро.

«Очень важный и сложный проект. Мы строим двухпутную железнодорожную линию протяженностью 6 километров в условиях сложившейся городской среды. Часть линии расположится на путепроводе, который пройдет над МЦК и ТТК», – сказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Станция Камушки будет состоять из двух платформ и вестибюлей. Ее интегрируют по принципу «сухие ноги» со станциями «Деловой центр» МЦК и «Международная» метро. Также будет организован переход на станцию Тестовская МЦД-1 Белорусско-Савеловский.

Одну платформу и вестибюль с выходами на улицы Магистральная и Подвойского построят на станции Ермакова Роща.

Также на этой линии в перспективе будут построены еще две станции – Поклонная и Кутузовская, которая будет интегрирована с одноименными станциями МЦК и метро. Современную пассажирскую инфраструктуру создадут на станциях, в том числе будут условия для удобства маломобильных пассажиров.

Прилегающие к железной дороге территории будут доступнее, благодаря новым станциям. Также за счет соединительной линии с МЦК будет интегрировано Киевское направление МЖД. Это единственная радиальная ветка, с которой нельзя пересесть на Московское центральное кольцо.