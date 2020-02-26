РИАМО - 26 фев. В Подмосковье начали проведение отбора наиболее востребованных молодых ученых и уникальных специалистов для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. За этот период свое жилье в рамках программы получили 407 молодых ученых и молодых уникальных специалистов Московской области. Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По программе «Социальная ипотека» правительство Московской области оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования на покупку жилья посредством свидетельства и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает проценты по кредиту.

Молодые ученые научных организаций и молодые уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области возрасте до 35 лет и проработавшие на предприятиях не менее года могут стать участниками программы «Социальная ипотека».

По словам Хромова, в прошлом году было получено в 2,5 раза больше заявок, чем было предусмотрено программой, задача которой – обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона, сохранив высокий кадровый потенциал предприятий ОПК и научных организаций области.

Он отметил, что в этом году, как и в прошлом, выберут 100 участников, которые получат свое жилье при поддержке правительства Московской области. Документы можно будет подать до конца марта.