РИАМО - 26 фев. В Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 227 тысяч жителей региона с начала 2020 года, в ходе чего у 56% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Среди прошедших диспансеризацию жителей 31% были признаны практически здоровыми, 13% имели факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 56% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Своевременная диагностика играет ключевую роль в успехе лечения. Регулярные обследования – диспансеризация и профосмотры – позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии и оперативно начать лечение», – сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Юрий Шалягин.

Он добавил, что у обследованных было почти 11 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе – около 4 тысяч случаев болезней системы кровообращения, более 2,7 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы кровообращения, также у прошедших в этом году диспансеризацию был впервые выявлен 151 случай онкологических заболеваний.

Пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры можно в будние дни, в том числе в вечернее время, а также по субботам. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.