РИАМО - 26 фев. С начала 2020 года операторы-психологи системы-112 Московской области обработали более тысячи вызовов, в среднем 20-30 вызовов за сутки, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

«В большинстве своем они включаются в работу в случае экстренных ситуаций, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии и не может предпринять правильные действия до прибытия экипажа экстренной службы. В таких ситуациях специалисты оказывают психологическую помощь заявителю и остаются с ним на связи до приезда экстренных служб», - отмечается в материале.

Психологи системы помогают людям, переживающим семейные проблемы – развод, напряженные отношения между членами семьи, трудности в воспитании детей и во взаимодействии с окружающими. Значительное количество звонков поступает от людей, страдающих физическими заболеваниями или психическими расстройствами.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Каждому обратившемуся на единый номер службы спасения «112» оказывается всесторонняя помощь. Психологи работают в системе со дня ее образования, с 1 июня 2015 года. Они принимают вызовы в круглосуточном режиме. За все время работы операторы-психологи областной системы-112 обработали порядка 22 тысяч обращений.