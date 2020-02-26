РИАМО - 26 фев. Акция «День кофе» пройдет 29 февраля в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала, посетители смогут бесплатно попробовать напиток, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Все пришедшие смогут послушать лекцию от мировых чемпионов по приготовлению кофе в турке и поучаствовать в дегустации нового кофейного напитка, разработанного специально для Московского транспорта.

«Участие в дегустации бесплатное. Начало «кофейной» лекции в 13:00. Ее проведут авторы книги «Баристалогия», мировые чемпионы по приготовлению кофе в турке Глеб Невейкин и Надежда Мотылькова», - говорится в материале.

Для того, чтобы принять участие в лекции, нужно зарегистрироваться по ссылке.