РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев в ходе региональной недели изучил опыт работы филиала Ногинского колледжа на улице Крупешина в Балашихе, где обучаются около 630 студентов по 7 специальностям, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду в ходе рабочего совещания Сураев вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым, депутатом Совета депутатов Балашихи Мариной Жировой и директором Людмилой Кузиной осмотрел учебные кабинеты образовательного учреждения, пообщался с педагогами и учащимися.

«В Балашихинском филиале Ногинского колледжа готовят специалистов разных профилей – от правоведов до инженеров-программистов. Профессиям обучаются порядка 630 студентов, только четверть мест на коммерческой основе. О качестве образования можно судить по многочисленным наградам ребят. Студенты занимают первые места на крупных региональных и всероссийских соревнованиях», – сказал Сураев.

Он добавил, что ребята востребованы на рынке труда, техническая база колледжа находится на высоком уровне, преподаватели – профессионалы своего дела, это подтверждают успехи ребят. Значит колледж развивается в правильном направлении.

Депутаты осмотрели лаборатории вычислительной техники, программирования и баз данных, побывали в учебных кабинетах и библиотеке.

История колледжа началась в 1924 году, когда при Балашихинской хлопкопрядильной фабрике была открыта школа школа фабрично-заводского обучения, которая стала кузницей кадров для легкой промышленности. Затем училище превратилось в современное учебное заведение, где созданы все условия для получения востребованных на рынке труда профессий.