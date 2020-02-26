РИАМО - 26 фев. Проект детского сада на 150 мест, который планируется построить в столичном районе Западное Дегунино, согласовали в Москомархитектуре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, площадь детского сада составит 2,7 тысячи квадратных метров. Здание обошьют цветными панелями, чтобы оно удачно вписалось в облик района.

«Появление таких объектов помогает городу развивать социальную инфраструктуру и дает жителям места в детских садах рядом с домом. Это направление работы поддерживается мэром Сергеем Собяниным», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В детском саду у каждой группы будет своя ячейка. Кроме того, в дошкольном учреждении оборудуют медицинский и пищевой блоки, физкультурный и музыкальный залы, кружковую, кабинеты логопеда и психолога, а также административные помещения.