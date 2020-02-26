РИАМО - 26 фев. В Подмосковье объявили аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту зданий областных медучреждений в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано шесть закупок на выполнение работ по капитальному ремонту зданий больниц», – отмечается в материале.

В Единой информационной системе закупок опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий Королевской городской больницы, Видновской районной клинической больницы, Дмитровской городской больницы, инфекционного корпуса Жуковской городской клинической больницы, хирургического корпуса Одинцовской ЦРБ и хирургического корпуса с пристройками Воскресенской первой районной больницы.

Завершить ремонт и ввести в эксплуатацию больницы планируют в 2020-2021 годах.

Ремонтные работы финансируются за счет средств бюджета Московской области.